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Сербский журналист: Дзюба - отличный футболист, но наша лига бедна и не может подписать игрока с такой зарплатой

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Фото: ФК "Зенит"
- Артем Дзюба, несомненно, отличный футболист, но думаю, что на данный момент он не интересен сербским клубам. Сербская лига бедна и не может подписать себе игрока с такими запросами по зарплате, - приводит мнение Ивковича Sport24.

34-летний российский нападающий Артем Дзюба находится в поисках новой команды. По сообщениям СМИ, лучший бомбардир в истории сборной России хотел бы продолжить свою карьеру в российском чемпионате и сейчас ведет переговоры о переходе в московское "Торпедо". Автозаводы- единственны вариант Артема в РПЛ. Ради него Дзюба готов снизить свои требования по окладу. Также у лучшего бомбардира в истории чемпионатов России есть варианты продолжения карьеры в арабских странах.

Летом 2022 "Црвена Звезда" хотела подписать Артема Дзюбу, но игрок отказался переезжать в чемпионат Сербии.


Дзюба Црвена Звезда Торпедо
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