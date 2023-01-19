- Да, для меня стало сюрпризом то, что Деян ушел. За последний год у нас с Деяном сложились особенно теплые отношения — мы достаточно много общались и на поле, и за его пределами. Ловрен — большой профессионал, профессионал с большой буквы, - приводит мнение Сантоса "Матч ТВ".
33-летний защитник из Хорватии Деян Ловрен стал игроком "Зенита" летом 2020 года. Буквально через пару месяца из-за скандала, связанного с Артемом Дзюбой, экс-игрок "Ливерпуля" получил капитанскую повязку. В текущем сезоне бронзовый призер ЧМ-2022 стабильно выходил в стартовом составе петербуржского коллектива и провел 26 встреч во всех турнирах. В активе Деяна 1 гол и 1 ассист. Дуглас Сантос и Ловрен вместе выиграли 2 чемпионских титула РПЛ и 2 Суперкубка России.
В начале января Ловрен принял решение уйти из "Зенита" и продолжить свою карьеру в чемпионате Франции, защищая цвета "Лиона". Хорват уже успел провести 2 матча за "ткачей".
Дуглас Сантос: Ловрен — большой профессионал, для меня стало сюрпризом то, что Деян ушел
Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался по поводу ухода из команды Деяна Ловрена.
Фото: ФК "Зенит"