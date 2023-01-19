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Агент Бальде: Кейта счастлив, что начал тренироваться со "Спартаком". Он будет готов к рестарту сезона

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Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, прокомментировал его возвращение к тренировкам с командой.
Фото: ФК "Спартак"
"Он очень счастлив, что начал тренироваться с командой. Будет ли он готов к рестарту сезона? Он будет готов, остальное зависит от решения тренера", - цитирует агента Metaratings.

Напомним, Кейта Бальде стал игроком "Спартака" в августе прошлого года. Он успел провести за красно-белых один матч, после чего выбыл из строя из-за дисквалификации. Сообщалось, что сенегалец нарушил процедуру допинг-контроля во время выступления за "Кальяри" в итальянской Серии А.

До "Кальяри" Бальде выступал за "Монако", "Сампдорию", "Интер" и "Лацио". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27 летнего форварда в 2 млн евро.


Спартак Бальде
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