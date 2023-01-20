Силкин - о 80-м месте РПЛ по версии IFFHS: просто нас хотят поставить на колени, но пошли они все...

Rusfootball.info высказался о 80-м месте Российской премьер-лиги в списке сильнейших чемпионатов по версии IFFHS. Экс-тренер " Динамо " Сергей Силкин в интервьювысказался о 80-м месте Российской премьер-лиги в списке сильнейших чемпионатов по версии IFFHS.

Фото: ТАСС

- Думаю, они это так сделали по политическим мотивам, - говорит Силкин. - Наш чемпионат не может быть хуже, чем в Африке. Тут такая ситуация, что просто нас хотят поставить на колени, но пошли они все... Нам надо играть в свой футбол, развивать детский футбол и не обращать на все это внимание.



- На какое место вы бы поставили наш чемпионат?



- На последнее точно не поставил бы. Может быть, в середине. Не готов сейчас четко ответить на этот вопрос. Наш чемпионат не самый плохой. Это совершенно точно. Но и не самый хороший тоже. Потому что у нас немного медленный футбол. Быстрого исполнения не хватает.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info