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Силкин - о 80-м месте РПЛ по версии IFFHS: просто нас хотят поставить на колени, но пошли они все...

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Экс-тренер "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info высказался о 80-м месте Российской премьер-лиги в списке сильнейших чемпионатов по версии IFFHS.
Фото: ТАСС
- Думаю, они это так сделали по политическим мотивам, - говорит Силкин. - Наш чемпионат не может быть хуже, чем в Африке. Тут такая ситуация, что просто нас хотят поставить на колени, но пошли они все... Нам надо играть в свой футбол, развивать детский футбол и не обращать на все это внимание.

- На какое место вы бы поставили наш чемпионат?

- На последнее точно не поставил бы. Может быть, в середине. Не готов сейчас четко ответить на этот вопрос. Наш чемпионат не самый плохой. Это совершенно точно. Но и не самый хороший тоже. Потому что у нас немного медленный футбол. Быстрого исполнения не хватает.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Силкин
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