– У меня были переговоры с "Пари НН". Мы серьезно разговаривали с этим клубом. Сейчас неправильно перечислять клубы, которые предлагали мне работу. Были предложения не только из России, но и из Белоруссии и Казахстана. Сейчас там другие тренеры работают, – цитирует Василенко "СЭ".
"Пари НН" выбрал нового главного тренера – им стал Артем Горлов, покинувший до этого красноярский "Енисей". Напомним, что в ноябре 2022 года из нижегородского клуба ушел Михаил Галактионов. Последним местом работы российского специалиста Олега Василенко является воронежский "Факел", который он возглавлял в период с сентября 2020 года по сентябрь 2022 года. В "Факеле" Василенко провел 83 матча.
До воронежского клуба Олег Петрович работал в "Мордовии" и курском "Авангарде" в качестве главного тренера. В роли ассистента он побывал в "Балтике", "Сочи", "Урале", "Анжи". В частности, Олег Василенко был ассистентом Гуса Хиддинка, который какое-то время назад возглавлял махачкалинский "Анжи".
Василенко: у меня были переговоры с "Пари НН". Получал предложения не только из России, но и из Белоруссии и Казахстана
Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко дал понять, что за последнее время рассмотрел сразу несколько предложений от разных клубов.
Фото: Global Look Press