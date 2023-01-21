О деталях приостановки соглашения голландского форварда Гирано Керка с московским "Локомотивом" в своем телеграм-канале сообщает российский журналист и инсайдер Иван Карпов.
Напомним, что 18-летний фланговый полузащитник Сергей Пиняев перешел в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов" этой зимой. Пиняев был признан лучшим молодым российским футболист по итогам 2022 года (версия премии "Первая пятерка"), несколько раз становился лучшим игроком матча в первой части текущего сезона Российской премьер-лиги. "Железнодорожники" сегодня официально объявили о приостановке контракта с Гирано Керком, который до лета 2023 года будет сдан в аренду.
Журналист Карпов: Керк покинул "Локомотив" из-за Пиняева
Причиной приостановки контракта между Гирано Керком и "Локомотив" стал новичок "железнодорожников" Сергей Пиняев и конкуренция с ним за место в основе.