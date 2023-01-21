- Предлагал ли "Пари НН" контракт Дзюбе? Нет, - приводит комментарий Измайлова "РБ Спорт".
35-летний российский хавбек Денис Глушаков, покинувший в начале середине января подмосковные "Химки", сейчас находится в поисках нового клуба. В этом сезоне чемпион России в сезоне 2016/2017 забил 1 гол и отдал 1 ассист в 19 играх за подмосковный коллектив. Сегодня СМИ сообщили, что "Пари НН", находящийся на 12-й строчке в турнирной таблице, хотел бы видеть в своих рядах Глушакова и другого российского игрока - 34-летнего форварда Артема Дзюбу. Экс-зенитовец также находится в поисках нового места продолжения карьеры.
Долгое время лучший бомбардир сборной России вел переговоры с московским "Торпедо", но вчера президент автозаводцев Илья Геркус сообщили, что Дзюбы в московском клубе не будет.
Гендиректор "Пари НН": клуб не предлагал контракт Дзюбе
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов высказался по поводу появившейся информации о том, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в нижегородском клубе.
Фото: "СЭ"