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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
0 - 0 0 0
ЧелсиЗавершен
Вест Хэм
2 - 0 2 0
Эвертон2 тайм
Саутгемптон
0 - 1 0 1
Астон Вилла2 тайм
П1 55X 6П2 1.15
Борнмут
1 - 1 1 1
Ноттингем Форест2 тайм
П1 12X 1.15П2 10.5
Лестер Сити
2 - 2 2 2
Брайтон2 тайм
П1 19.5X 1.1П2 11
Кристал Пэлас
20:30
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.4X 3.6П2 1.86

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен
Эспаньол
1 - 0 1 0
Бетис2 тайм
П1 1.18X 5.5П2 44
Атлетико
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.36X 5.2П2 9.2
Севилья
23:00
КадисНе начат
П1 1.78X 3.6П2 4.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Салернитана
20:00
НаполиНе начат
П1 8.6X 5.6П2 1.31
Фиорентина
22:45
ТориноНе начат
П1 1.96X 3.35П2 4.3

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Унион
3 - 1 3 1
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
6 - 0 6 0
ФрайбургЗавершен
Бохум
3 - 1 3 1
ГертаЗавершен
Айнтрахт
3 - 0 3 0
Шальке-04Завершен
Кёльн
20:30
ВердерНе начат
П1 2.03X 3.7П2 3.6
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Гендиректор "Пари НН": клуб не предлагал контракт Дзюбе

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Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов высказался по поводу появившейся информации о том, что Артем Дзюба может продолжить карьеру в нижегородском клубе.
Фото: "СЭ"
- Предлагал ли "Пари НН" контракт Дзюбе? Нет, - приводит комментарий Измайлова "РБ Спорт".

35-летний российский хавбек Денис Глушаков, покинувший в начале середине января подмосковные "Химки", сейчас находится в поисках нового клуба. В этом сезоне чемпион России в сезоне 2016/2017 забил 1 гол и отдал 1 ассист в 19 играх за подмосковный коллектив. Сегодня СМИ сообщили, что "Пари НН", находящийся на 12-й строчке в турнирной таблице, хотел бы видеть в своих рядах Глушакова и другого российского игрока - 34-летнего форварда Артема Дзюбу. Экс-зенитовец также находится в поисках нового места продолжения карьеры.

Долгое время лучший бомбардир сборной России вел переговоры с московским "Торпедо", но вчера президент автозаводцев Илья Геркус сообщили, что Дзюбы в московском клубе не будет.


Дзюба Глушаков Пари НН
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