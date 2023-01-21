- Сейчас, конечно, интересно будет посмотреть, что произойдет с "Сочи". Тем более там много игроков, с которыми Курбан Бекиевич уже работал. Думаю, результат команда сразу сможет показать, - приводит мнение Мостового "Матч ТВ".
70-летний специалист из России Курбан Бердыев пришел на пост наставника "Сочи" в декабре 2022 года. Двукратный чемпион России подписал договор с серебряными призерами предыдущего розыгрыша РПЛ на 2,5 года. "Сочи" начинал сезон с другим российским тренером Вадимом Гараниным. Под руководством экс-тренера "Енисея" сочинский коллектив набрал 25 очков и располагается на 9-м месте по итогам первой половины нынешнего розыгрыша российского первенства. Руководство "Сочи" приняло решение произвести рокировку тренерского штаба и назначило Бердыева. РПЛ возобновится для барсов домашним матчем против ЦСКА в рамках 18 тура.
Андрей Мостовой: "Сочи" сразу сможет показать результат под руководством Бердыева
Экс-игрок "Сочи" Андрей Мостовой высказался по поводу назначения Курбана Бердыева на пост главного тренера "барсов".
Фото: ФК "Сочи"