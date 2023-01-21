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"СЭ": "Спартак" планирует возродить вторую команду с сезона 2024/25

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"Спартак-2" может вернуться в сезоне 2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает источник, руководство клуба не хочет торопиться с возрождением второй команды, поскольку сначала требуется собрать внутренние ресурсы из игроков, которые могли бы выступать за "Спартак-2" и дополнительно пригласить молодых игроков из других команд.

Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды в конце предыдущего сезона. Решение объяснялось финансовыми трудностями красно-белых. На момент закрытия "Спартак-2" выступал в Первой лиге. Он финишировал на девятом месте в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что после смены руководства "Спартак" рассматривает возможность возрождения второй команды. Эту информацию подтверждал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

Источник: "СЭ"


Спартак Спартак-2
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