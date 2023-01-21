Как сообщает источник, руководство клуба не хочет торопиться с возрождением второй команды, поскольку сначала требуется собрать внутренние ресурсы из игроков, которые могли бы выступать за "Спартак-2" и дополнительно пригласить молодых игроков из других команд.
Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды в конце предыдущего сезона. Решение объяснялось финансовыми трудностями красно-белых. На момент закрытия "Спартак-2" выступал в Первой лиге. Он финишировал на девятом месте в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что после смены руководства "Спартак" рассматривает возможность возрождения второй команды. Эту информацию подтверждал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Спартак" планирует возродить вторую команду с сезона 2024/25
"Спартак-2" может вернуться в сезоне 2024/25.
Фото: ФК "Спартак"