- У меня нет никаких проблем. Я живу здесь, играю, выполняю свою работу. Мне абсолютно комфортно в "Динамо", и я никуда не собираюсь уезжать, - приводит комментарий Лаксальта "Матч ТВ".
29-летний уругваец Диего Лаксальт, выступающий на позиции левого крайнего защитника, защищает цвета "Динамо" с лета 2021 года. В текущем сезоне экс-игрок "Милана" поучаствовал в 12 встречах за клуб. Контракт уругвайского игрока с коллективом из Москвы завершается летом 2024 года. Авторитетный аналитический сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Лаксальта в 3 млн евро.Ранее летом стан бело-голубых покинул его соотечественник Гильермо Варела.
"Динамо" ушло на зимний перерыв, расположившись на 4-й строчке в таблице. Бело-голубые набрали 29 очков по итогам первой половины РПЛ.
Лаксальт: мне абсолютно комфортно в "Динамо", и я никуда не собираюсь уезжать
Уругвайский футболист "Динамо" Диего Лаксальт высказался по поводу своего будущего в клубе.
Фото: "Матч ТВ"