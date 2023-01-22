- Малкома и Клаудиньо всё устраивает в "Зените". Они счастливы в Санкт-Петербурге. Малком и его супруга ждут пополнение. Интересовался ли кто-нибудь игроками в это трансферное окно? К обоим футболистам есть интерес от европейских клубов большой пятёрки, - приводит комментарий Гарсии Metaratings.
25-летний бразильский вингер Малком защищает цвета "Зенита" с лета 2019 года. Текущий сезон лучший для экс-игрока "Барселоны" по системе гол плюс пас. Футболист принял участие в 23 играх за петербуржский коллектив, в которых забил 15 голов и оформил 7 ассистов. Авторитетный аналитический интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость бразильца в 24 млн евро. С "Зенитом" Малком выиграл 3 чемпионских титула РПЛ, Кубок России и 3 Суперкубка России.
25-летний бразилец Клаудиньо, выступающий на позиции атакующего хавбека, перебрался в петербуржский клуб летом 2021 года. В своей первый же сезон игрок смог завоевать титул чемпиона России. В этом сезоне у бразильца 3+8 по системе гол плюс пас в 19 матчах. Трансферная стоимость Клаудиньо оценивается в 18 млн евро.
Летом 2022 года оба футболиста продлили контракты с петербуржцами до 2027 года
Агент: к Малкому и Клаудиньо есть интерес из Европы, но они счастливы в Санкт-Петербурге
Агент бразильских футболистов Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался по поводу интереса к игрокам из Европы.
Фото: РПЛ