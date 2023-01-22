- Очень рад, что Курбан Бекиевич вернулся в наш чемпионат! Уверен, он сделает хорошую команду. Мы вместе начинали работать в России, Курбан Бердыев многое для меня сделал, многому научил. Всегда буду благодарен за это. Не пытался ли Бердыев переманить в свой тренерский штаб? Из "Сочи" не звонили. Мой контракт с "Ростовом" действует до конца 2024 года. Президент клуба Арташес Владимирович Арутюнянц пригласил меня в команду и создал все необходимые условия. Пока буду нужен Валерию Карпину и "Ростову", работаю здесь, - передает слова Кафанова "РБ Спорт".
62-летний тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов ранее работал в штабе 70-летнего главного тренера "Сочи" Курбана Бердыева в периоды его работы в смоленском "Кристалле", казанском "Рубине" и "Ростове". В марте 2019 года Кафанов покинул штаб Бердыева, который вновь возглавлял в это время "Рубин", и подписал контракт с "Ростовом" в должности старшего тренера. В период с октября 2021 года по март 2022 года Виталий Витальевич официально занимал пост главного тренера "Ростова", после возвращения в клуб Валерия Карпина вновь вернулся к роли тренера, преимущественно работая с вратарями.
Кафанов - о возможном приглашении в штаб Бердыева в "Сочи": пока буду нужен Карпину и "Ростову", работаю здесь
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов ответил на вопрос о возможном предложении вернуться в тренерский штаб Курбана Бердыева, который в декабре 2022 года возглавил "Сочи".
Фото: ФК "Ростов"