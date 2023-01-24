- Гайч действительно хочет перейти в "Верону". Мы начали переговоры, но все еще далеки от соглашения, - приводит комментарий Марокку Sport24.
По сообщениям различных источников, "Верона" находится в поисках замены своему центральному нападающему Тома Анри, который получил серьезную травму. Итальянский коллектив заинтересовался 23-летний аргентинским форвардом из ЦСКА Адольфо Гайчем. В данный момент клубы согласовывают трансферную компенсацию за переход игрока. Сам бомбардир уже дал согласие на трансфер.
Адольфо Гайч в текущем сезоне забил 2 гола и совершил 2 ассистентских действия в 11 встречах за "армейцев". Контракт аргентинца со столичным коллективом завершается летом 2025 года. Авторитетный аналитический интернет-портал Transfermаrkt оценивает трансферную стоимость Гайча в 1,2 млн евро.
"Верона" после 19 сыгранных туров Серии А располагается на 18 месте, набрав 12 очков.
Спортдиректор "Вероны": Гайч хочет перейти к нам, но мы все еще далеки от соглашения
Спортивный директор "Вероны" Франческо Маррокку рассказал об интересе клуба к форварду ЦСКА Адольфо Гайчу.
Фото: ПФК ЦСКА