- Я не совсем понимаю его ситуацию. Он перешёл в Турцию, и это была хорошая возможность показать себя. Не знаю, что не получилось. Сейчас он ищет новый вызов. Но не понимаю, почему не может найти его. Ещё пару лет назад Дзюбу ждали чуть ли не все клубы РПЛ, а сейчас что-то случилось. – приводит слова Кругового Metaratings.
34-летний российский нападающий Артем Дзюба с ноября находится в поисках нового места продолжения карьеры. Экс-капитан сборной России ведет переговоры с различными клубами РПЛ. Ранее Артем мог продолжить карьеру в "Торпедо". "Автозаводцы" и Дзюба вели активные переговоры о трансфере, но совет директоров московского коллектива принял решение отказать от этого варианта по ряду причин. Сейчас различные источники сообщают, что лучший бомбардир в истории российских чемпионатов может перебраться в другой российский клуб - "Пари НН". Также у Дзюбы есть варианты перехода в клубы из арабских стран.
Данил Круговой и Артем Дзюбы вместе играли в "Зените" с 2020 по 2022 годы. В этот период футболисты выиграли 2 чемпионских титула и 2 Суперкубка России.
Круговой: не понимаю, почему Дзюба не может найти команду, еще пару лет назад Артема ждали чуть ли не все клубы РПЛ
Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал ситуацию с Артемом Дзюбой, который пока не может найти себе команду.
Фото: ТАСС