Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лацио
22:45
МиланНе начат
П1 2.85X 3.4П2 2.65

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шальке-04
20:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.4X 4.3П2 1.59
Герта
22:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.46
Бавария
22:30
КельнНе начат
П1 1.24X 7.4П2 11
Хоффенхайм
22:30
ШтутгартНе начат
П1 2.2X 3.55П2 3.3

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
0 - 0 0 0
Бунедкор1 тайм
П1 1.06X 7.43П2 11.42
Реклама лига ставок Сделать ставку

"РБ Спорт": "Бешикташ" снова активизировал переговоры по трансферу Баринова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Бешикташ" готов продолжать переговоры по переходу полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, турецкий клуб снова связался с "Локомотивом", чтобы обсудить трансфер Баринова. Сообщается, что "Бешикташ" готов сделать "железнодорожникам" более привлекательное предложение.

Напомним, ранее "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" по переходу Дмитрия Баринова. Сообщалось, что сначала турецкая команда предложила за россиянина около 4 млн евро, но руководство красно-зеленых не было удовлетворено этим предложением. После этого представители "Бешикташа" заявляли, что переговоры завершились неудачей.


Бешикташ Локомотив Баринов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Сборная Польши объявила о назначении экс-тренера Португалии Сантуша
"РБ Спорт": "Истанбул Башакшехир" интересуется Магкеевым из "Локомотива"
Первый тренер Миранчуков: желаю Антону догнать брата и тоже попасть в Европу
Агент Гюнтера: трансфер в Россию? Возможно, "Спартак"
Глава пресс-службы "Спартака": Левски изначально согласился играть. Заверяли, что проблем нет
Metaratings: камерунец Ондуа, имеющий российский паспорт, может вернуться в РПЛ
"Факел" обыграл в товарищеском матче сербский "Графичар"
Журналист Tuttosport: Захарян не усилит ни один итальянский клуб. Мы не следим за РПЛ - это лига не высокого уровня 2
Николсон - о драке в матче с "Зенитом": это не красит ни команды, ни меня лично 1
Джано: "Ростов" подошел бы Дзюбе лучше всего, но с Карпиным это вряд ли возможно
"РБ Спорт": "Бешикташ" снова активизировал переговоры по трансферу Баринова
El Mundo: Роналду потребовал от Мендеша устроить его в "Баварию" или "Челси". Агент назвал игрока "сумасшедшим" 6
"Зенит" объявил, что первым соперником на сборах будет "Аль-Бидда" из второго катарского дивизиона 2
Блиц Спорт: "Левски" выплатит "Спартаку" и "Уралу" по 10 тысяч евро за отмену товарищеских матчей 3
Губерниев: Дзюба - парень рукастый. Надо вспомнить знаменитую фразу: "Руки-то помнят" и взяться за старое 9