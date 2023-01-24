По информации источника, турецкий клуб снова связался с "Локомотивом", чтобы обсудить трансфер Баринова. Сообщается, что "Бешикташ" готов сделать "железнодорожникам" более привлекательное предложение.
Напомним, ранее "Бешикташ" сделал официальный запрос в "Локомотив" по переходу Дмитрия Баринова. Сообщалось, что сначала турецкая команда предложила за россиянина около 4 млн евро, но руководство красно-зеленых не было удовлетворено этим предложением. После этого представители "Бешикташа" заявляли, что переговоры завершились неудачей.
"РБ Спорт": "Бешикташ" снова активизировал переговоры по трансферу Баринова
"Бешикташ" готов продолжать переговоры по переходу полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"