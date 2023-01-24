Напомним, ранее сообщалось, что интерес к Гюнтеру проявляют два российских клуба: "Спартак" и "Локомотив"
"Возможен ли еще переход Гюнтера в Россию? Возможно, "Спартак", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Корай Гюнтер выступает за "Верону" с 2020 года. В нынешнем сезоне немецкий защитник провел 13 матчей в итальянской Серии А, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 4,5 млн евро.
Агент Гюнтера: трансфер в Россию? Возможно, "Спартак"
Агент Эрсин Акан, представляющий интересы защитника "Вероны" Корая Гюнтера, рассказал о том, может ли его клиент перебраться в РПЛ.
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