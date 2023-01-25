Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 3X 3.6П2 2.33
Вердер
22:30
УнионНе начат
П1 3X 3.3П2 2.49
Байер
22:30
БохумНе начат
П1 1.48X 4.8П2 6.4
Фрайбург
22:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.65X 3.5П2 2.65
Аугсбург
22:30
Боруссия МНе начат
П1 3X 3.55П2 2.33
Реклама лига ставок Сделать ставку

Гунько: если бы Тавареш не рвал "кресты" и был на пике, он бы в "Спартак" никогда не приехал

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Гунько прокомментировал переход к красно-белым правого защитника "Бенфики" Томаша Тавареша.
Фото: Getty Images
- "Спартаку" потребуется какое-то время, чтобы Тавареш обрел кондиции. Это был один из перспективных футболистов на позиции левого защитника Португалии. Но потом травма его опустила вниз по стоимости, и как раз эта стоимость позволила его сейчас взять. Если бы он не рвал крестообразные связки и был на пике, он бы в "Спартак" никогда не приехал. Это условия, которые устроили "Спартак" и самого футболиста, - передает слова Гунько Metaratings.ru.

21-летний португальский правый защитник Томаш Тавареш перешел из лиссабонской "Бенфики" в московский "Спартак", о трансфере было официально объявлено 24 января. Сумма трансферной компенсации составила 3 миллиона евро. Ранее Тавареш выступал в аренде за швейцарский "Базель" под руководством нынешнего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. В мае 2022 года футболист получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок, после чего не принимал участия в официальных матчах.


Спартак Тавареш Гунько Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Вера: в России могут играть классно не только "Зенит" и "Спартак", но и "Ростов", "Сочи"
Гунько: если бы Тавареш не рвал "кресты" и был на пике, он бы в "Спартак" никогда не приехал
Кечинов: смущает, что "Пари НН" берет Глушакова на просмотр, странно в нем сомневаться 1
Вера: Карраскаль - невероятный игрок, Малком вообще где-то в небе летает, Чалов - самый сильный русский в РПЛ
Спортивный директор "Вероны": до соглашения по Гайчу пока далеко, но я верю, что сделка состоится
Салихова: "Лукойл" – родные. Другим мы "Спартак" не оставили бы 1
Журналист Карпов: Гайч может остаться в ЦСКА. Переход в "Верону" под угрозой срыва
Евсеев – об успехах "Шинника" в Первой лиге: мы вернули болельщиков на трибуны и набрали больше всех очков дома
Радимов: думаю, финансовые амбиции у Дзюбы сейчас будут не на первом месте. Ему придется соглашаться на то, что есть 1
Ивич: в "Краснодаре" мне изначально объяснили мне, что философия клуба – атакующий футбол. Это отличный стиль
Агент: из чемпионата Франции недавно у меня интересовались Черниковым и Карпукасом 1
Личка: меня в "Оренбурге" больше интересует сам процесс тренировок, а не какой-то там контракт
Радимов: Дзюба любит кому-то что-то доказывать – думаю, и сейчас он способен на это
Пол Мерсон: на месте "Манчестер Юнайтед" я бы заплатил за Кейна 100 млн фунтов хоть завтра
Канчельскис: даже если Глушакова вернуть в "Спартак", он будет там играть