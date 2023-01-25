- "Спартаку" потребуется какое-то время, чтобы Тавареш обрел кондиции. Это был один из перспективных футболистов на позиции левого защитника Португалии. Но потом травма его опустила вниз по стоимости, и как раз эта стоимость позволила его сейчас взять. Если бы он не рвал крестообразные связки и был на пике, он бы в "Спартак" никогда не приехал. Это условия, которые устроили "Спартак" и самого футболиста, - передает слова Гунько Metaratings.ru.
21-летний португальский правый защитник Томаш Тавареш перешел из лиссабонской "Бенфики" в московский "Спартак", о трансфере было официально объявлено 24 января. Сумма трансферной компенсации составила 3 миллиона евро. Ранее Тавареш выступал в аренде за швейцарский "Базель" под руководством нынешнего главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. В мае 2022 года футболист получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок, после чего не принимал участия в официальных матчах.
Гунько: если бы Тавареш не рвал "кресты" и был на пике, он бы в "Спартак" никогда не приехал
Экс-главный тренер московского "Спартака" Дмитрий Гунько прокомментировал переход к красно-белым правого защитника "Бенфики" Томаша Тавареша.
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