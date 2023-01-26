Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Спортдиректор "Пари НН": информация о подписании Дзюбы не соответствует действительности

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов высказался о возможном подписании контракта с Артемом Дзюбой.
Фото: "Чемпионат"
- Дзюба игрок "Нижнего Новгорода"? Нет. Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности, - приводит комментарий Кудряшова Sport24.

Ранее СМИ сообщили о том, что 34-летний нападающий из России Артем Дзюба станет игроком "Пари НН". Решение о подписании контракта принял лично губернатор нижегородского региона Глеб Никитин. Футболист с начала ноября ищет новое место работы и ведет переговоры с различными клуба из России, Турции и странами арабского полуострова. Приоритет Артема – РПЛ. Недавно 4-х кратный чемпион России вел продолжительные переговоры с "Торпедо", но в совет директоров столичного коллектива отказался от варианты с подписанием экс-капитана сборной России.

"Пари НН" после 17 проведенных туров располагаются на 12-й строчке. Нижегородская команда набрала 19 очков. В зимнее межсезонье у клуба сменился наставник. Нижегородцев возглавил экс-тренер "Енисея" Артем Горлов.


Дзюба Пари НН
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Карраскаль: хотел бы остаться в ЦСКА надолго, но решение за руководством клуба
Марио Фернандес провел первую игру за "Интернасьонал" 1
Тавареш и Дуарте прибыли в расположение "Спартака" на сборе в ОАЭ
Foot Mercato: "Лион" заинтересован в переходе Изидора
Журналист Скира: "Специя" является фаворитом в борьбе за Шомуродова
Спортдиректор "Вильярреала": новости об интересе нашего клуба к Сперцяну являются слухами
Спортдиректор "Пари НН": информация о подписании Дзюбы не соответствует действительности 4
Карраскаль – о недовольстве заменами: понимаю, что мне необходимо принимать такие ситуации. И наконец-то повзрослеть
Шишкин – о "Химках": не вижу смысла мучить российский футбол такими клубами. Им не место в РПЛ 2
Ташуев: нам нравится, как работает Агаларов. Он агрессивен, хочет играть, голоден до побед
Footmercato: "Милан" намерен взять в аренду нападающего "Ньюкасла" Сен-Максимена
Карраскаль: если за мной придет "Барселона", то я сразу побегу к Бабаеву, но сейчас я сконцентрирован на работе в ЦСКА
Артета – о матче с "Манчестер Сити": важное испытание против лучшей команды в мире
Кокорин: по стилю игры я похож на бразильца Роналдо 10
"Зенит" объявил, что 28 января сыграет товарищеский матч с "Лусаил Сити" из второго дивизиона Катара 1