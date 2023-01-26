- Дзюба игрок "Нижнего Новгорода"? Нет. Информация о подписании Артема Дзюбы не соответствует действительности, - приводит комментарий Кудряшова Sport24.
Ранее СМИ сообщили о том, что 34-летний нападающий из России Артем Дзюба станет игроком "Пари НН". Решение о подписании контракта принял лично губернатор нижегородского региона Глеб Никитин. Футболист с начала ноября ищет новое место работы и ведет переговоры с различными клуба из России, Турции и странами арабского полуострова. Приоритет Артема – РПЛ. Недавно 4-х кратный чемпион России вел продолжительные переговоры с "Торпедо", но в совет директоров столичного коллектива отказался от варианты с подписанием экс-капитана сборной России.
"Пари НН" после 17 проведенных туров располагаются на 12-й строчке. Нижегородская команда набрала 19 очков. В зимнее межсезонье у клуба сменился наставник. Нижегородцев возглавил экс-тренер "Енисея" Артем Горлов.
Спортдиректор "Пари НН": информация о подписании Дзюбы не соответствует действительности
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов высказался о возможном подписании контракта с Артемом Дзюбой.
Фото: "Чемпионат"