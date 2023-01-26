– "Спартак" привлекательно стал играть в футбол. Раньше они вымучивали очки, а сейчас приятно смотреть на их матчи, в которых разворачивается борьба. Поэтому после перерыва "Спартак" будет играть интересно, возможно экспериментально, но до чемпионства они не дойдут, – передает слова Ловчева Sport24.
Напомним, что после первой части текущего сезона Российской премьер-лиги московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от привычно лидирующего "Зенита" на шесть очков. "Ростов", располагающийся на третьей строчке, отстает от красно-белых всего на одно очко.
В Кубке России "Спартак" занял первое место в своей группе, опередив "Зенит", Крылья Советов" и "Факел". Следующий матч для красно-белых пройдет уже в рамках плей-офф – против "Локомотива".
Летом 2022 года московский "Спартак" возглавил новый главный тренер – испанец Гильермо Абаскаль. Он пришел на смену итальянскому специалисту Паоло Ваноли, который по итогам предыдущего сезона стал обладателем Кубка России по футболу, но завершил сезон РПЛ во второй части турнирной таблицы.
Ловчев: "Спартак" играет в привлекательный футбол. Раньше они вымучивали очки, а сейчас приятно смотреть на их матчи
Фото: Чемпионат.com