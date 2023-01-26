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Личка: у меня все идет хорошо, все смотрят на меня добрыми глазами. Но если что пойдет не так, я буду первым виноватым

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Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка отреагировал на то, что Андрей Аршавин назвал его лучшим тренером первой половины сезона РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
– Аршавин называет меня лучшим тренером осени? Ого! Не знал, очень приятно. Но я уважаю работу всех тренеров, тем более в РПЛ. Сегодня мы с вами сидим, у меня все идет хорошо, все смотрят на меня добрыми глазами. Завтра дела пойдут не так хорошо, и первым виноватым в этой ситуации буду я, – приводит слова Лички "Матч ТВ".

Чешский специалист Марцел Личка возглавляет российский футбольный клуб "Оренбург" с августа 2020 года. По итогам предыдущего сезона его команда добилась повышения, перейдя из Футбольной национальной лиги (ныне – Первая лига) в Российскую премьер-лигу.

По итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона РПЛ "Оренбург" располагается на седьмом месте в турнирной таблице. Действующий контракт Марцела Лички с его нынешним клубом истекает в конце текущего сезона. Руководство "Оренбурга" хочет продлить соглашение с чешским тренером.


Личка Оренбург
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