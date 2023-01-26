По данным источника, 25-летние бразильцы Малком и Клаудиньо хотят доиграть сезон в "Зените". Руководство петербуржского клуба гарантировало игрокам финансовый бонус за чемпионский титул по окончании сезона.
Малком в этом розыгрыше РПЛ принял участие в 17 матчах за "Зенит". В активе экс-игрока "Барселоны" 12 голов и 7 ассистов. Другой бразилец Клаудиньо набрал 3+6 по системе гол плюс пас в 14 встречах российского первенства. Летом 2022 года Клаудиньо и Малком пролонгировали соглашение с коллективом из Санкт-Петербурга до 2027 года. Сегодня СМИ сообщили, что Малком может покинуть сине-бело-голубых и перебраться в "ПСЖ".
Источник: Metaratings
Metaratings: "Зенит" гарантировал Малкому и Клаудиньо финансовый бонус за чемпионство. Игроки вряд ли покинут клуб зимой
Бразильцы Малком и Клаудиньо доиграют сезон в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"