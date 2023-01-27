- Я всегда общался с Франсуа Камано, он рассказывал мне много хорошего о России. Так, он сказал, что в России нет никаких проблем, стадионы великолепны, а чемпионат на хорошем уровне. Я знаю хорошо Франсуа, поэтому после слов решил поехать в Россию! Мне здесь всё нравится, - передает слова Сиссе Metaratings.ru.
28-летний опорный полузащитник сборной Гвинеи Ибраима Сиссе перешел в екатеринбургский "Урал" в сентябре 2022 года из бельгийского "Сере". В нынешнем сезоне футболист сыграл в 13 из 14 состоявшихся при нем матчах "шмелей" во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. За сборную Гвинеи Сиссе провел 18 матчей и отметился одним забитым голом, за эту же национальную команду выступает атакующий полузащитник "Локомотива" Франсуа Камано.
Ибраима Сиссе: Камано рассказал мне, что в России нет никаких проблем, стадионы великолепны, а РПЛ на хорошем уровне
Гвинейский опорный полузащитник "Урала" Ибраима Сиссе ответил на вопрос о том, с кем он советовался перед переездом в Россию.
Фото: ФК "Урал"