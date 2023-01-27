"Действительно, "Бешикташ" интересуется этим полузащитником. Но трансфер маловероятен, так как игрок не хочет ставить "Зенит" в неудобное положение и бросать команду", — передает слова Дикме "СЭ".
Вильмар Барриос выступает за "Зенита" с зимы 2019 года. С петербургским клубом он выиграл 4 чемпионских титула, Кубок России и 3 Суперкубка России. В текущем сезоне 29-летний колумбийский футболист провел за команду 20 матчей и забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Контракт Барриоса с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2026 года. Известный сайт Transfermarkt оценивает стоимость опорного полузащитника в 20 миллионов евро.
Журналист Дикме: "Бешикташ" интересуется Барриосом, но трансфер маловероятен
Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме рассказал, насколько велика вероятность перехода полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса в "Бешикташ".
Фото: ФК "Зенит"