– Я ходил смотреть на Смолова и Кокорина, когда они еще играли за дубль "Динамо". Я восторгался! Тогда они были перспективными. Способности к большому футболу у них были, – передает слова Орлова Sport24.
На момент текущего сезона Александр Кокорин играет за кипрский "Арис" на правах аренды из итальянской "Фиорентины", которой он оказывается совершенно не нужен. За "Арис" в этом сезоне Кокорин уже провел 16 матчей, забил семь мячей, отдал три результативных передачи.
Федор Смолов на протяжении года представляет московское "Динамо", до этого играл за "Локомотив", "Сельту", "Краснодар" и другие команды. В текущем сезоне за "Динамо" Смолов отыграл 20 матчей, забил девять мячей, отдал пять результативных передач.
Орлов: восторгался игрой Смолова и Кокорина, когда они были в дубле "Динамо". Тогда они были перспективными
Комментатор Геннадий Орлов высказался о нападающих Федоре Смолове и Александре Кокорине, которые ранее вместе выступали за московское "Динамо".
Фото: "СЭ"