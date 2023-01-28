"Рассказов отдал отличную передачу, оставалось только замкнуть. Второй сбор? Нагрузки тяжелые, тренировки даются тяжело, но мы набираем форму. Думаю, что к концу сбора будет уже лучше", - сказал Цыпченко в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, ранее Николай Рассказов официально перебрался в "Крылья Советов". Бывший защитник "Спартака" подписал с самарцами контракт на 3,5 года.
Сегодня Рассказов дебютировал за новую команду в матче со "СКА-Хабаровском" (3:0). Уже на третьей минуте встречи защитник отметился результативным действием, отдав голевую передачу Цыпченко.
Цыпченко: Рассказов отдал отличную передачу, оставалось только замкнуть
Форвард "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко прокомментировал свой гол с передачи Николая Рассказова в матче со "СКА-Хабаровском".
Фото: ПФК "Крылья Советов"