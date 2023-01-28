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2 - 0 2 0
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Жирона
18:15
БарселонаНе начат
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Севилья
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.57X 4П2 6.4
Хетафе
23:00
БетисНе начат
П1 3.15X 2.85П2 2.7

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Эмполи
0 - 0 0 0
Торино1 тайм
П1 3.35X 2.68П2 2.66
Кремонезе
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ИнтерНе начат
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Аталанта
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СампдорияНе начат
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Хоффенхайм
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Майнц
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ЛансНе начат
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Марсель
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МонакоНе начат
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Рубин
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Крылья Советов1 тайм
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Цыпченко: Рассказов отдал отличную передачу, оставалось только замкнуть

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Форвард "Крыльев Советов" Дмитрий Цыпченко прокомментировал свой гол с передачи Николая Рассказова в матче со "СКА-Хабаровском".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Рассказов отдал отличную передачу, оставалось только замкнуть. Второй сбор? Нагрузки тяжелые, тренировки даются тяжело, но мы набираем форму. Думаю, что к концу сбора будет уже лучше", - сказал Цыпченко в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, ранее Николай Рассказов официально перебрался в "Крылья Советов". Бывший защитник "Спартака" подписал с самарцами контракт на 3,5 года.

Сегодня Рассказов дебютировал за новую команду в матче со "СКА-Хабаровском" (3:0). Уже на третьей минуте встречи защитник отметился результативным действием, отдав голевую передачу Цыпченко.


Цыпченко Рассказов Крылья Советов
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