- Может ли кто-то из вратарей РПЛ доиграть до такого возраста? Уверен, что никто. Что касается качества игры, то с Буффоном из отечественных голкиперов может сравниться только Лев Иванович Яшин. Этот вопрос для меня очень простой - тут даже и добавить нечего, - передает слова Кавазашвили "РБ Спорт".
45-летний голкипер выступающей в итальянской Серии В "Пармы" Джанлуиджи Буффон начал карьеру на взрослом уровне в 1994 году, выступал за "Парму", "Ювентус", "Пари Сен-Жермен" и сборную Италии. В июле 2021 года голкипер в возрасте 43 лет вернулся из "Ювентуса" в "Парму", которая к этому моменту опустилась во второй по рангу дивизион.
Самыми возрастными действующими голкиперами РПЛ в данный момент являются Гильерме (37 лет 1 месяц), Игорь Акинфеев (36 лет 9 месяцев), Антон Шунин (36 лет), Михаил Кержаков (36 лет) и Сослан Джанаев (35 лет 10 месяцев).
Кавазашвили: уверен, что никто из вратарей РПЛ не доиграет до 45 лет, как Буффон
Экс-голкипер сборной Советского Союза Анзор Кавазашвили отреагировал на 45-летие голкипера итальянской "Пармы" Джанлуиджи Буффона.
Фото: РПЛ