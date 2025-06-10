Сообщается, что стороны уже провели друг с другом переговоры, где он обсуждали детали будущего контракта. При этом назначение 58-летнего специалиста в армянский клуб зависит от того, сумеет ли владелец "Алашкерта" договориться с новыми спонсорами.
Ранее (с 20 мая по 20 сентября 2021 года) Григорян уже возглавлял этот клуб. Последним местом работы тренера в профессиональном футболе была выступавшая в Первой лиге краснодарская "Кубань" (с мая по сентябрь 2023 года).
"Алашкерт" в сезоне-2024/25 в итоговой турнирной таблице чемпионата Армении занял девятое место из одиннадцати и, тем самым, сохранил себе прописку в высшем дивизионе национального первенства.
Источник: Metaratings
Александр Григорян может возглавить ереванский "Алашкерт"
По информации СМИ, российский тренер Александр Григорян может стать главным тренером ереванского "Алашкерта".
Фото: ЖФК ЦСКА