"У меня нет информации об интересе ЦСКА к Мотиба", — приводит слова агента "СЭ".
Мотиба — воспитанник французского клуба "Лилль". В 2016 году в составе олимпийской сборной ЮАР он принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В нынешнем сезоне 27-летний нападающий сыграл за "Страсбур" в 10 матчах Лиги 1 и отметился двумя забитыми мячами. Его соглашение с французским клубом рассчитано до 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет полтора миллиона евро.
Ранее в СМИ появлялась информация о трансферном интересе к Мотиба со стороны московского ЦСКА.
Агент нападающего "Страсбура" Мотиба ничего не знает об интересе ЦСКА
Агент нападающего "Страсбура" Лебо Мотиба Мохамед Джите прокомментировал новость об интересе ЦСКА к своему подопечному.
Фото: Icon Sport