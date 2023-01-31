По информации Metaratings, "Вест Хэм" не связывался с руководством московского "Спартака" даже после обращения "красно-белых" в трибунал ФИФА о взыскании задолженности. Лондонская команда должна российскому клубу за аренду Крала около 5 миллионов евро. Сообщается, «молотобойцы» давно отправили последний транш за чешского футболиста, однако футбольная ассоциация Англии отказалась переводить средства в Россию из-за политической ситуации, и средства были вновь возвращены английской команде.
Алекс Крал перешел в "Спартак" осенью 2019 года, а 31 августа 2021 года отправился в аренду в "Вест Хэм". 24-летний чешский полузащитник провел за "Спартак" 60 матчей во всех турнирах и отдал 6 голевых передач. Сейчас футболист представляет немецкий "Шальке".
Metaratings: "Спартак" до сих пор не получил от "Вест Хэма" часть денег за Крала
"Спартак" до сих пор не получил оставшуюся часть денег от английского "Вест Хэма" за аренду полузащитника Алекса Крала.
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