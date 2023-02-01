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Агаларов: я слежу за "Уфой" в Первой лиге. Думаю, за счет опыта Шамиля Газизова клуб вернется на прежние позиции

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Нападающий грозненского "Ахмата" Гамид Агаларов заявил, что следит за выступлениями "Уфы" в Первой лиге.
Фото: ФК "Уфа"
– Слежу ли за "Уфой" в Первой лиге? Обязательно. Думаю, за счет опыта Шамиля Газизова клуб вернется на прежние позиции, – приводит слова Агаларова "Матч ТВ".

Напомним, что по окончании предыдущего сезона Российской премьер-лиги "Уфа" вылетела из нее в Первую лигу. По итогам 20-ти сыгранных туров текущего сезона Первой лиги уфимская команда идет на 16-м месте в турнирной таблице, имея на своем счету 18 очков.

Всего в турнире участвует 18 команд. Сезон Первой лиги возобновится в начале марта 2023 года. Для начала "Уфа" примет на своем поле московский "Велес", а затем сыграет с астраханским "Волгарем", ярославским "Шинником" и тульским "Арсеналом".


Агаларов Уфа
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Агаларов: я слежу за "Уфой" в Первой лиге. Думаю, за счет опыта Шамиля Газизова клуб вернется на прежние позиции
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