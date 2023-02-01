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Агент: Раконьяц может перейти в "Црвену Звезду". Все будет известно до пятницы

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Агент черногорского футболист Марко Раконьяца Игорь Глушевич высказался по поводу перехода игрока в "Црвену Звезду".
Фото: ФК "Локомотив"
- Переход Марко в "Црвену Звезду" возможен. Все будет известно до пятницы, - приводит комментарий агента Sport24.

На протяжении нескольких дней различные источники сообщали о том, что внимание "Црвены Звезды", представляющей сербский чемпионат, привлек черногорский центрфорвард "Локомотива" Марко Раконьяц. Футболист только летом 2022 года присоединился к столичному коллективу, подписав договор до лета 2026 года. В РПЛ черногорец отыграл в 13 встречах, в которых находился на футбольном поле 302 игровые минуты. На счету Раконьяца 1 результативный пас. В апреле Марко исполнится 23 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Сербии "Црвена Звезда" идет к своему 6-му чемпионскому титулу подряд. Белградский коллектив набрал 53 очка в 19 проведенных турах и опережает ближайшего преследователя на 10 баллов. Трансферное окно в Сербии закрывается 10 февраля.


Раконьяц Локомотив Црвена Звезда
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