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Зобнин: уже знакомы с Абаскалем в плане сборов и понимаем, что хочет тренер. Стало более комфортно

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился впечатлениями от матча Зимнего Кубка РПЛ с "Ростовом" (1:0, пен.).
Фото: Чемпионат.com
– В матче с "Ростовом" главное было – сыграть всем ребятам. В плане психологии хорошо, что победили. Что касается сборов, то мы уже знакомы с Абаскалем и понимаем, какие тренировки, что от нас хочет тренер. В этом плане стало более комфортно, – приводит слова Зобнина Sport24.

Напомним, что молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль, находящийся сейчас в возрасте 33-х лет, возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. С ним красно-белые начали текущий сезон Российской премьер-лиги, где по итогам 17-ти сыгранных туров идут вторыми, отставая от "Зенита" на шесть очков.

В Кубке России, на его групповой стадии, "Спартак" занял первое место в своей группе, опередив самарские "Крылья Советов", питерский "Зенит" и воронежский "Факел". На первой стадии плей-офф Кубка России красно-белые проведут два матча с другой московской командой – "Локомотив".


Зобнин Спартак
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Рыбус: Абаскаль говорит, что даже на тренировках мы должны играть на победу. Это позволяет вырабатывать дух победителей
Гринвуд: испытываю невероятное облегчение от того, что все закончилось. Больше никаких комментариев
Зобнин: уже знакомы с Абаскалем в плане сборов и понимаем, что хочет тренер. Стало более комфортно
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