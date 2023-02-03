– В матче с "Ростовом" главное было – сыграть всем ребятам. В плане психологии хорошо, что победили. Что касается сборов, то мы уже знакомы с Абаскалем и понимаем, какие тренировки, что от нас хочет тренер. В этом плане стало более комфортно, – приводит слова Зобнина Sport24.
Напомним, что молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль, находящийся сейчас в возрасте 33-х лет, возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. С ним красно-белые начали текущий сезон Российской премьер-лиги, где по итогам 17-ти сыгранных туров идут вторыми, отставая от "Зенита" на шесть очков.
В Кубке России, на его групповой стадии, "Спартак" занял первое место в своей группе, опередив самарские "Крылья Советов", питерский "Зенит" и воронежский "Факел". На первой стадии плей-офф Кубка России красно-белые проведут два матча с другой московской командой – "Локомотив".
Зобнин: уже знакомы с Абаскалем в плане сборов и понимаем, что хочет тренер. Стало более комфортно
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился впечатлениями от матча Зимнего Кубка РПЛ с "Ростовом" (1:0, пен.).
Фото: Чемпионат.com