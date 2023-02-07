- Могу сказать, что сейчас Бальде просто в огне, он в отличной форме. Настоящий командный игрок, – приводит мнение Пасторелло "РБ Спорт".
27-летний центрфорвард из Сенегала Кейта Бальде, выступающий за "Спартак" с лета 2022 года, принял участие всего в 1 встречи РПЛ против Зенита (1:2). Остаток первой половины сезона сенегалец пропустил из-за дисквалификации за нарушение правил проведения допинг-контроля. Сейчас Бальде тренируется вместе с командой за сборе в ОАЭ. В контрольном поединке против АГМК из Узбекистана экс-форвард "Лацио" забил свой первый гол за столичный коллектив.
Вчера Бальде поучаствовал в разгроме "Краснодара" (4:0) на Зимнем Кубке РПЛ, забил один из мячей с пенальти.
Агент: Бальде просто в огне, он в отличной форме
Агент сенегальского игрока "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался по поводу его формы.
Фото: "Чемпионат"