Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
22:45
ЮвентусНе начат
П1 6.6X 4.3П2 1.52
Реклама лига ставок Сделать ставку

Аленичев: Кокорин - самое большое разочарование нашего футбола

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев назвал форварда "Ариса" Александра Кокорина самым большим разочарованием российского футбола.
Фото: ФК "Арис"
"Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что "Арис" — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола. Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет", - цитирует Аленичева Sport24.

Напомним, Александр Кокорин с лета прошлого года на правах аренды выступает за кипрский "Арис". Российский форвард в нынешнем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Кипра, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.

Нападающий продолжает принадлежать "Фиорентине", за которую все еще ни разу не отмечался результативными действиями. Его контракт с флорентийцами рассчитан до лета 2024 года. В марте этого года Кокорину исполняется 32 года.


Кокорин Аленичев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Президент "Баварии" проведет встречу с Нойером, чтобы обсудить его скандальное интервью 1
Аленичев: над "Химками" подшучивает вся Россия. О Гогниеве рано серьезно говорить, как о тренере
"Урал" объявил о выкупе Сунгатулина из "Спартака"
Федотов: когда Деспотович приходил в "Оренбург", он был разочарован в футболе и в жизни
"Уфа" объявила о расторжении контракта с защитником Масаловым
Relevo: "Реал" может уволить Анчелотти после клубного ЧМ
"Недаром его прозвали дельфин, слишком много падает". Аленичев - о Соболеве 6
Агент Оздоева: знаю, что из "Бешикташа" был интерес к Антону Миранчуку. Он им нравится
"СЭ": Изидор может пропустить более 2-х месяцев из-за повреждения связок
Mundo Deportivo: "Аль-Наср" предлагает Бускетсу контракт с зарплатой 18 млн евро в год
Аленичев: Кокорин - самое большое разочарование нашего футбола 4
IFFHS: новичок "Зенита" Ренан - в символической сборной Южной Америки U20
Агент: Бальде просто в огне, он в отличной форме
Агент: Николсон приехал в "Спартак", чтобы бороться за титулы. Клуб будет пытаться догнать "Зенит"
Аленичев: не исключаю, что вернусь в "Спартак". Было бы неплохо снова там поработать 9