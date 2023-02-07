"Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что "Арис" — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола. Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет", - цитирует Аленичева Sport24.
Напомним, Александр Кокорин с лета прошлого года на правах аренды выступает за кипрский "Арис". Российский форвард в нынешнем сезоне провел 17 матчей в чемпионате Кипра, отметившись восемью голами и тремя результативными передачами.
Нападающий продолжает принадлежать "Фиорентине", за которую все еще ни разу не отмечался результативными действиями. Его контракт с флорентийцами рассчитан до лета 2024 года. В марте этого года Кокорину исполняется 32 года.
Аленичев: Кокорин - самое большое разочарование нашего футбола
Экс-тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев назвал форварда "Ариса" Александра Кокорина самым большим разочарованием российского футбола.
Фото: ФК "Арис"