Как сообщает источник, "Локомотив" консультируется о состоянии Изидора с немецкими врачами. Предположительно, французу диагностировали повреждение связок, из-за которого форварду может потребоваться операция, а ожидаемый срок восстановления составит более 2-х месяцев.
Напомним, Вильсон Изидор мог покинуть "Локомотив" в зимнее трансферное окно. Форварда должен был арендовать "Лион", но француз провалил медобследование перед потенциальной сделкой.
Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ француз провел 13 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро. Контракт Изидора с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Изидор может пропустить более 2-х месяцев из-за повреждения связок
Нападающему "Локомотива" Вильсону Изидору может потребоваться операция.
Фото: РПЛ