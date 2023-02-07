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"СЭ": Изидор может пропустить более 2-х месяцев из-за повреждения связок

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Нападающему "Локомотива" Вильсону Изидору может потребоваться операция.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, "Локомотив" консультируется о состоянии Изидора с немецкими врачами. Предположительно, французу диагностировали повреждение связок, из-за которого форварду может потребоваться операция, а ожидаемый срок восстановления составит более 2-х месяцев.

Напомним, Вильсон Изидор мог покинуть "Локомотив" в зимнее трансферное окно. Форварда должен был арендовать "Лион", но француз провалил медобследование перед потенциальной сделкой.

Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с лета прошлого года. В нынешнем розыгрыше РПЛ француз провел 13 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро. Контракт Изидора с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: "СЭ"


Изидор Локомотив
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