Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
2 - 2 2 2
ЛидсЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Орлов: если бы Барриос умел делать остроумные передачи в штрафную и забивать, то играл бы в "Реале"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры колумбийского футболиста Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"
- Барриос очень хорош при подстраховке. Я такого опорника вообще не видел никогда раньше. Если бы он еще умел делать остроумные передачи в штрафную сам и забивать, он играл бы за "Реал. Как он отбирает мяч и страхует, как держит темп 90 минут! - приводит комментарий Орлова "Матч ТВ".

29-летний колумбиец Вильмар Барриос, играющий на позиции опорного хавбека, перешел в "Зенит" зимой в 2019 года. Футболист сразу же стал одним из ключевых игроков петербуржского коллектива. Вильмар принял участие в 106 встречах в рамках РПЛ, в которых он отметился 3 голами и 4 ассистентскими действиями. Также на счету Барриоса 27 желтых карточек и 1 красная. С "Зенитом" колумбиец завоевал 8 титулов – 4 чемпионства РПЛ, Кубок России и 3 Суперкубка России.

В этом сезоне Барриос провел 20 матчей. В активе хавбека 1+2 по системе гол плюс пас. Отметим, что Вильмар является основным полузащитником сборной Колумбии.


Орлов Барриос Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Гол Малиновского помог "Марселю" обыграть "ПСЖ" в 1/8 финала Кубка Франции. Жиго отыграл все 90 минут
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лидсом", проигрывая 0:2 к 48-й минуте
Гол Ройса помог "Боруссии" Дортмунд обыграть "Бохум" и выйти в четвертьфинал Кубка Германии
Орлов: если бы Барриос умел делать остроумные передачи в штрафную и забивать, то играл бы в "Реале"
08 февраля
Голы Винисиуса и Вальверде помогли "Реалу" разгромить "Аль-Ахли" и выйти в финал клубного ЧМ
Официально: Дзаньоло - игрок "Галатасарая". Трансфер стал самым дорогим в истории турецкого футбола
Игрок Аргентины Гомес: мы праздновали победу Хорватии над Бразилией как свою собственную
Орлов: Бердыев не любит открываться потому, что несколько раз был незаслуженно бит журналистами
М. Кержаков – о переходе Дзюбы в "Локомотив": для РПЛ Артем очень хороший форвард, серьезная сила
"Лион" по пенальти обыграл "Лилль" и вышел в 1/4 финала Кубка Франции. Ловрен забил послематчевый 11-метровый
Нагорных: "Локомотив" еще не закончил работу по составу
Игрок "Зенита" Адамов: вторая половина сезона будет тяжелее. В чемпионате отрыв у нас не такой уж большой
Брат Месси: не собираемся возвращаться в "Барселону", а если и вернемся, то проведем хорошую чистку, вышвырнем Лапорту 4
Лунин, Модрич и Кроос – в стартовом составе "Реала" на матч 1/2 финала клубного ЧМ против "Аль-Ахли"
Куман - о Гакпо в "Ливерпуле": Коди оказался в команде, у которой дела идут не очень хорошо