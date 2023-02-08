- Барриос очень хорош при подстраховке. Я такого опорника вообще не видел никогда раньше. Если бы он еще умел делать остроумные передачи в штрафную сам и забивать, он играл бы за "Реал. Как он отбирает мяч и страхует, как держит темп 90 минут! - приводит комментарий Орлова "Матч ТВ".
29-летний колумбиец Вильмар Барриос, играющий на позиции опорного хавбека, перешел в "Зенит" зимой в 2019 года. Футболист сразу же стал одним из ключевых игроков петербуржского коллектива. Вильмар принял участие в 106 встречах в рамках РПЛ, в которых он отметился 3 голами и 4 ассистентскими действиями. Также на счету Барриоса 27 желтых карточек и 1 красная. С "Зенитом" колумбиец завоевал 8 титулов – 4 чемпионства РПЛ, Кубок России и 3 Суперкубка России.
В этом сезоне Барриос провел 20 матчей. В активе хавбека 1+2 по системе гол плюс пас. Отметим, что Вильмар является основным полузащитником сборной Колумбии.
Орлов: если бы Барриос умел делать остроумные передачи в штрафную и забивать, то играл бы в "Реале"
Журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу игры колумбийского футболиста Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"