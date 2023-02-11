- Ему нужно пару недель, чтобы вернуть прежнюю форму. У Дзюбы с этим не будет никаких проблем, у него отличные качества. Это топовый футболист, который принесет "Локомотиву" голы, - приводит мнение Кураньи Sport24.
Экс-форвард "Зенита" и "Спартака" Артем Дзюба на этой неделе стал новым форвардом "Локомотивом" и будет защищать цвета железнодорожников до лета 2023 года. В РПЛ Артем наибольшего прогресса добился в коллективе из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Семака. Россиянин завоевал множество личных и командных наград. В частности, выступая за "Зенит", Дзюба дважды выигрывал гонку бомбардиров (2019/2020,2020/2021) и футболистом года (2018, 2020). Также воспитанник красно-белых является лучшим голеадором в истории РПЛ и сборной России. В составе "Локомотива" на позиции центрфорварда выступают россиянин Иван Игнатьев, гвинеец Француа Камано и француз Вильсон Изидор. За осеннюю часть столичный коллектив отправил 20 мячей за 17 туров в ворота соперников.
Кураньи: Дзюба принесет "Локомотиву" голы. Артем – топовый футболист
Фото: ФК "Локомотив"