- Знаю, что Курбан Бердыев возглавил "Сочи". Это очень хороший и важный для меня тренер. Думаю, он преуспеет вместе с командой. Считаю его лучшим по уровню тренером России, - приводит мнение Домингеса "СЭ".
Курбан Бердыев дебютировал в высшем дивизионе российского первенства в 2001 году, когда сумел вывести туда "Рубин". В РПЛ с казанской командой российский специалист дважды выигрывал чемпионство (2008 и 2009), а также выводил казанцев в Лигу Чемпионов, где сенсационно обыграл "Барселону" Хосепа Гвардиолы (2:1). Также Бердыев добивался успехов с другой российской командой - "Ростовом". С южанами Курбан впервые в истории поднял на 2-е место и также вышел в предварительный раунд ЛЧ, где обыграл "Андерлехт" и "Аякс" и вышел в групповой этап. На групповом раунде "Ростов" Бердыева занял 3-е место, обыграв мюнхенскую "Баварию" (3:2) у себя дома.
Домингес: Бердыев - лучший тренер России
Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Алехандро Домингес поделился мнением о том, что Курбан Бердыев является лучшим тренером России.
Фото: "Чемпионат"