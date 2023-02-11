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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
15:30
ЧелсиНе начат
П1 3.3X 3.3П2 2.2
Саутгемптон
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.95X 3.1П2 2.6
Фулхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.91X 3.55П2 4.3
Кристал Пэлас
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.3X 3.6П2 1.9
Лестер Сити
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.45X 3.65П2 2.1
Арсенал
18:00
БрентфордНе начат
П1 1.54X 4.4П2 6
Борнмут
20:30
НьюкаслНе начат
П1 5.6X 4П2 1.63

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
18:15
БетисНе начат
П1 2.8X 3.3П2 2.6
Севилья
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.93X 3.2П2 4.8
Валенсия
23:00
АтлетикНе начат
П1 3.15X 3.2П2 2.45

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
СпецияНе начат
П1 2.05X 3.4П2 3.85
Лечче
20:00
РомаНе начат
П1 4X 3.1П2 2.13
Лацио
22:45
АталантаНе начат
П1 2.47X 3.25П2 3.05

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.84X 3.85П2 4.2
Бавария
17:30
БохумНе начат
П1 1.16X 9П2 15
Хоффенхайм
17:30
БайерНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.55
Фрайбург
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.12X 3.4П2 3.6
Вердер
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.2X 4.3П2 1.76
РБ Лейпциг
20:30
УнионНе начат
П1 1.79X 3.6П2 4.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монако
19:00
ПСЖНе начат
П1 2.65X 3.55П2 2.75
Клермон
23:00
МарсельНе начат
П1 5.2X 3.65П2 1.74

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
20:00
КраснодарНе начат
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Домингес: Бердыев - лучший тренер России

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Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Алехандро Домингес поделился мнением о том, что Курбан Бердыев является лучшим тренером России.
Фото: "Чемпионат"
- Знаю, что Курбан Бердыев возглавил "Сочи". Это очень хороший и важный для меня тренер. Думаю, он преуспеет вместе с командой. Считаю его лучшим по уровню тренером России, - приводит мнение Домингеса "СЭ".

Курбан Бердыев дебютировал в высшем дивизионе российского первенства в 2001 году, когда сумел вывести туда "Рубин". В РПЛ с казанской командой российский специалист дважды выигрывал чемпионство (2008 и 2009), а также выводил казанцев в Лигу Чемпионов, где сенсационно обыграл "Барселону" Хосепа Гвардиолы (2:1). Также Бердыев добивался успехов с другой российской командой - "Ростовом". С южанами Курбан впервые в истории поднял на 2-е место и также вышел в предварительный раунд ЛЧ, где обыграл "Андерлехт" и "Аякс" и вышел в групповой этап. На групповом раунде "Ростов" Бердыева занял 3-е место, обыграв мюнхенскую "Баварию" (3:2) у себя дома.


Бердыев Домингес Сочи Рубин Ростов
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