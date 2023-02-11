- Очень жаль, что Мамаев объявил о завершении карьеры. Думаю, он мог бы еще поиграть. Мы с ним разговаривали недавно. Совет? Он решил закончить, и закончил, - приводит мнение Карпина Sport24.
34-летний атакующий хавбек из России Павел Мамаев сегодня заявил, что принял решение завершить карьеру футболиста. С лета игрок находился без клуба. Последней командой Павла были подмосковные "Химки".
Валерий Карпин работал с Павлом Мамаевым в "Ростове", в который игрок перешел в 2019 году. На счету Павла 29 игр, в которых он смог отличится 4 голами.Также футболист защищал цвета ЦСКА и "Краснодара". Со столичным коллективом Мамаев выигрывал чемпионство и 4 Кубка России. А из стана "быков" стабильно вызывался в сборную России.
Карпин: Мамаев мог бы еще поиграть. Жаль, что Павел закончил карьеру
Наставник сборной России и "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу решения Павла Мамаева завершить карьеру.
Фото: Sport24