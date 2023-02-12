"Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. Но надо отдать должное "Спартаку" в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. "Спартак" станет чемпионом, только если с "Зенита" снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с "Ювентуса", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
"Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков. Красно-белые на шесть очков отстают от "Зенита", лидирующего в текущем розыгрыше чемпионата России. Петербуржцы становились чемпионами страны в четырех последних сезонах подряд.
Сезон в РПЛ возобновится в начале марта. В 18-м туре "Спартак" дома сыграет с "Уралом", а "Зенит" на своем поле примет "Пари НН". До этого командам предстоят матчи 1/8 Кубка России.
Канчельскис: "Спартак" станет чемпионом, только если с "Зенита" снимут 10 очков
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит, что "Спартак" сможет побороться с "Зенитом" за чемпионство.
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