Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лидс
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.6X 3.7П2 2.03
Манчестер Сити
19:30
Астон ВиллаНе начат
П1 1.33X 5.8П2 9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
16:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 3.2X 2.85П2 2.65
Сельта
18:15
АтлетикоНе начат
П1 3.6X 3.15П2 2.24
Вальядолид
20:30
ОсасунаНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.9
Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 4.7X 4.1П2 1.77

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Удинезе
2 - 2 2 2
СассуолоПерерыв
П1 2.2X 2.6П2 4.7
Болонья
17:00
МонцаНе начат
П1 2.37X 3.2П2 3.25
Ювентус
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.82X 3.55П2 4.7
Наполи
22:45
КремонезеНе начат
П1 1.19X 7.4П2 15

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Герта
17:30
Боруссия МНе начат
П1 2.8X 3.5П2 2.55
Кёльн
19:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.7

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
1 - 0 1 0
Ренн1 тайм
Реймс
17:00
ТруаНе начат
П1 1.53X 4.5П2 6
Монпелье
17:00
БрестНе начат
П1 2.4X 3.3П2 3.1
Лилль
17:00
СтрасбургНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Анже
17:00
ОсерНе начат
П1 2.44X 3.25П2 3.1
Нант
19:05
ЛорьянНе начат
П1 2.08X 3.4П2 3.75
Лион
22:45
ЛансНе начат
П1 2.65X 3.4П2 2.75
Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис: "Спартак" станет чемпионом, только если с "Зенита" снимут 10 очков

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис не верит, что "Спартак" сможет побороться с "Зенитом" за чемпионство.
Фото: РИА Новости
"Возвращения РПЛ жду, но интриги в борьбе за чемпионство — нет. Но надо отдать должное "Спартаку" в этом сезоне. Они не так сильно отстали от сине-бело-голубых. Если говорить честно, у команды Абаскаля нет шансов на титул. "Спартак" станет чемпионом, только если с "Зенита" снимут десять очков за какие-нибудь махинации, как с "Ювентуса", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

"Спартак" ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 очков. Красно-белые на шесть очков отстают от "Зенита", лидирующего в текущем розыгрыше чемпионата России. Петербуржцы становились чемпионами страны в четырех последних сезонах подряд.

Сезон в РПЛ возобновится в начале марта. В 18-м туре "Спартак" дома сыграет с "Уралом", а "Зенит" на своем поле примет "Пари НН". До этого командам предстоят матчи 1/8 Кубка России.


Канчельскис Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Чемпионат": РФС с высокой долей вероятности перенесет матч "Волга" - "Зенит" из Ульяновска
Иностранные комментаторы назвали Малиновского русским игроком. Его жена выступила с критикой: позор! Какого хрена? 2
У защитника "Спартака" Чернова родилась дочь 2
Синама-Понголь: Дзюба - один из самых важных игроков в истории России. Он подает хороший пример 4
Канчельскис: "Спартак" станет чемпионом, только если с "Зенита" снимут 10 очков 3
Агент Головина: этот сезон - лучший для Саши во Франции
Мостовой: мне интересно стать тренером. Работать должны те, кто играл в футбол 6
Агент итальянца Портановы: да, мы разговаривали с руководителями "Крыльев" и "Торпедо", но не пришли к общему знаменателю
Экс-игрок "Арсенала" Эбуэ: если бы я выбирал клуб из РПЛ, то выбрал бы ЦСКА
"Саутгемптон" объявил об увольнении Натана Джонса. Он возглавил клуб в ноябре
Ильев: экс-игрока "Ювентуса", приговоренного к 6 годам тюрьмы за групповое изнасилование, предлагают клубам РПЛ 3
Гол Смолова принес "Динамо" победу над "Олимпиком" из Ташкента
Тренер "ПСЖ" Гальтье: не думаю, что Мбаппе сыграет с "Баварией"
Глушаков: надо играть, пока есть силы. Закончить всегда можно, а вот вернуться...
Павлюченко: сыграю ли я за "Уфу"? Все будет известно потом