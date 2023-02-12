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Стрепетов: на Зимнем Кубке РПЛ Карпин "затемнил" с "Ростовом"

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Экс-полузащитник "Зенита" Алексей Стрепетов прокомментировал четвертое место "Ростова" на межсезонном турнире "Зимний Кубок РПЛ".
Фото: ФК "Ростов"
- Такое впечатление, что на турнире в ОАЭ Валерий Карпин просто "затемнил" со своей командой. Сейчас никто не может понять, кроме него самого, что будет с ростовчанами с возобновлением чемпионата. Он спокойно отвечает, что смотрит за игроками, этот турнир ему нужен был для того, чтобы еще раз увидеть в деле свою обойму, хотя он ее и так досконально знает. "Ростов" выступил, мягко говоря, неудовлетворительно, но мы слышали в интервью, что у них задача - подойти в хорошей форме к возобновлению РПЛ и побороться за призовое место. Будем верить словам Карпина! - передает слова Стрепетова "РБ Спорт".

На межсезонном товарищеском турнире "Winline Зимний Кубок РПЛ" "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина занял четвертое место, набрав 1 очко в матчах со "Спартаком" (0:0, пен. 1:2), "Сочи" (0:3) и "Краснодаром" (0:4), при этом желто-синие стали единственной командой, завершившей турнир без забитых голов.

В осенней части текущего сезона "Ростов" набрал 35 очков в 17 матчах, установив по этому показателю клубный рекорд, и занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место вслед за московским "Спартаком" (36 очков) и петербургским "Зенитом" (42 очка). На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России желто-синие с 9 очками заняли второе место в квартете со столичным "Динамо", "Ахматом" и "Оренбургом", что позволило им выйти в 1/4 финала верхней сетки плей-офф.


Ростов Карпин Стрепетов
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