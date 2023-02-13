"Будущее Вилсона пока неизвестно. Даже не могу сказать, будет ли операция. Сейчас мы получаем разную информацию от разных врачей и находимся в поисках лучшего варианта. В ближайшее время вопрос с его лечением будет решен, и срок восстановления станет известен", - приводит слова агента "Sport24".
Напомним, ранее французский "Лион" сообщил об отказе от трансфера форварда "Локомотива" Изидора из-за проваленного им медосмотра. По некоторым данным, игроку диагностировали повреждение связок колена, из-за которого ему может потребоваться операция. В текущем сезоне на счету Изидора 4 забитых гола и 4 результативных передачи в 17 матчах за клуб во всех турнирах. Футболист выступает за "Локомотив" с лета 2022 года.
Агент Изидора - о травме игрока "Локомотива": его будущее пока неизвестно. Даже не могу сказать, будет ли операция
Футбольный агент нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа рассказал о текущем состоянии игрока.
Фото: ФК "Локомотив"