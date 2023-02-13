- Семак сказал, что Ренан приедет в "Зенит" после 15 февраля? Могу только ответить, что он прибудет в расположение клуба на этой неделе. – приводит комментарий Гарсии "СЭ".
Сегодня ночью завершился молодежный чемпионат Южной Америке среди игроков не старше 20 лет. Победу праздновала сборная Бразилии. Среди игроков, получивших золотые медали турнира присутствует 19-летний новобранец "Зенита" центральный защитник Роберт Ренан, который был куплен петербуржцами зимой 2023 года. Ренан провел все 5 матчей в чемпионате, отыграв в каждом из них по 90 минут. В данный момент "Зенит" завершает подготовку к возобновлению российского футбольного сезона в ОАЭ.
Агент: Ренан прибудет в расположение "Зенита" на этой неделе
Агент нового защитника "Зенита" Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия рассказал, когда игрок приедет в расположение команды.
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