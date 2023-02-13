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Член совета директоров "Динамо" Гафин: сейчас "Челси" не контактирует с нами по переходу Захаряна

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Член совета директоров "Динамо" Юрий Гафин заявил, что "Челси" не ведет с бело-голубыми переговоры по трансферу Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ
"Могу предположить, что "Челси" не нашел возможности для осуществления транзакции. О причинах вам надо спрашивать "Челси". Где сделка находится сейчас? "Челси" не контактирует с нами по переходу Захаряна", - приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, прошлым летом стало известно, что "Челси" ведет переговоры по трансферу Арсена Захаряна из "Динамо". Лондонцы собирались активировать опцию выкупа полузащитника бело-голубых, но в итоге трансфер не состоялся из-за санкций, наложенных на Россию.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел 22 матча в РПЛ и Кубке России, отличившись тремя голами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Захаряна в 15 млн евро.


Захарян Динамо Челси
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