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"СЭ": Абаскаль доволен физической формой Промеса. Квинси будет готов сыграть против "Локомотива"

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Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль доволен работой Квинси Промеса по индивидуальной программе.
Фото: "СЭ"
По сообщениям СМИ, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль доволен работой Квинси Промеса по индивидуальной программе. Тренерский штаб оценивает физическое состояние голландца как хорошее. По данным источника, футболист будет включен в заявку на кубковый матч против "Локомотива" и, возможно, выйдет в стартовом составе.

31-летний голландский вингер, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром "Спартака" (17+7 по системе гол плюс пас в 23 играх), пропустил все 3 сбора команды и работал по индивидуальному графику. Сейчас столичный коллектив проводит заключительный сбор в Турции. Первым соперником в официальном матче в 2023 году команды Гильермо Абаскаля станет "Локомотива".

Источник: "СЭ"


Абаскаль Промес Спартак
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