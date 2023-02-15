По сообщениям СМИ, главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль доволен работой Квинси Промеса по индивидуальной программе. Тренерский штаб оценивает физическое состояние голландца как хорошее. По данным источника, футболист будет включен в заявку на кубковый матч против "Локомотива" и, возможно, выйдет в стартовом составе.
31-летний голландский вингер, который в этом сезоне является лучшим бомбардиром "Спартака" (17+7 по системе гол плюс пас в 23 играх), пропустил все 3 сбора команды и работал по индивидуальному графику. Сейчас столичный коллектив проводит заключительный сбор в Турции. Первым соперником в официальном матче в 2023 году команды Гильермо Абаскаля станет "Локомотива".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Абаскаль доволен физической формой Промеса. Квинси будет готов сыграть против "Локомотива"
Наставник "Спартака" Гильермо Абаскаль доволен работой Квинси Промеса по индивидуальной программе.
Фото: "СЭ"