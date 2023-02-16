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Каманцев - о завершении карьеры Безбородова: никаких ограничений по возрасту сейчас нет

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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о планах организации в отношении 50-летнего рефери Владислава Безбородова.
Фото: Getty Images
- Заинтересован ли РФС в сохранении Владислава Безбородова после завершения карьеры? Мы заинтересованы во всех людях, которые у нас есть. У нас топ-людей в нашем судействе и футболе в целом не так много. Но при том уровне, который показывает Владислав, я надеюсь, что он не планирует завершать свою карьеру. Никаких ограничений по возрасту сейчас нет. Когда карьера закончится, мы, естественно, будем очень заинтересованы в том, чтобы он передавал свой опыт и знания другим судьям, - приводит слова Каманцева Sport24.

50-летний рефери ФИФА Владислав Безбородов работает на матчах Российской премьер-лиги с 9 июня 2007 года. В текущем сезоне Безбородов отсудил в качестве главного рефери 14 матчей чемпионата России в 17 турах, что является лучшим результатом по сравнению с другими арбитрами; помимо Владислава, более 10 матчей судили только 40-летний Павел Кукуян (12 матчей) и 39-летний Кирилл Левников (11 матчей). В этих 14 матчах 50-летний арбитр назначил 7 пенальти и 7 раз удалил футболиста за вторую желтую карточку.

Всего Безбородов за свою судейскую карьеру работал на 448 матчах, 276 из которых - в Российской премьер-лиге, 79 - международные.


РФС Безбородов Каманцев
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