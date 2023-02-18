"Лучший тренер России на данный момент? Карпин. При нем прогрессируют игроки. Карпин не вывел команду на чемпионат мира, хотя у него была такая возможность. Может, если бы он туда попал, мы бы увидели, как он выйдет из группы. Но то, что он доказал состоятельность за пределами России, - вопросов нет", - приводит слова Генича "СЭ".
Напомним, Валерий Карпин совмещает должности главного тренера "Ростова" и сборной России. В начале ноября прошлого года Российский футбольный союз продлил действующий контракт с тренером, который возглавляет национальную команду с июля 2021 года, до 2024 года.
Под управлением 54-летнего Карпина "Ростов" по итогам осенней части чемпионата России занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных туров. Ростовчане всего на 1 балл отстают от идущего вторым "Спартака" и на 7 от лидирующего "Зенита".
Генич: лучший тренер России на данный момент? Карпин
Известный телекомментатор Константин Генич рассказал, кого он считает лучшим тренером России на данный момент.
Фото: ФК "Ростов"