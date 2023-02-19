Как сообщает источник, "Торпедо" заинтересовано в услугах 23-летнего бомбардира болгарского ЦСКА Брайаном Морено, но клубам пока не удалось согласовать сумму трансфера. Софийский клуб хочет выручить за футболиста 2,5 млн евро, "автозаводцы" надеются потратить на Морено на миллион меньше.
Колумбийский нападающий Брайан Морено выступает за ЦСКА София с января 2022 года. В этом сезоне он сыграл за клуб в 26 матчах во всех соревнованиях, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.
По итогам осенней части РПЛ "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав всего 6 очков в 17 турах.
Источник: Metaratings
"Торпедо" интересуется игроком софийского ЦСКА Морено. Стороны пока не договорились о стоимости футболиста
Столичное "Торпедо" проявляет интерес к форварду софийского ЦСКА Брайану Морено, однако клубы пока не могут договориться о стоимости перехода.
Фото: ЦСКА София