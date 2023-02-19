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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Лестер Сити1 тайм
П1 1.33X 5.2П2 9.4
Тоттенхэм
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эльче
0 - 0 0 0
Эспаньол2 тайм
П1 3.25X 1.82П2 5.2
Райо Вальекано
18:15
СевильяНе начат
П1 2.44X 3.1П2 3.25
Атлетико
20:30
АтлетикНе начат
П1 2.12X 3.2П2 3.9
Барселона
23:00
КадисНе начат
П1 1.23X 6.6П2 13

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 2 1 2
ЛеччеЗавершен
Фиорентина
0 - 0 0 0
Эмполи1 тайм
П1 1.68X 3.35П2 6.4
Салернитана
0 - 0 0 0
Лацио1 тайм
П1 4.5X 3П2 2
Специя
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.72
Рома
22:45
ВеронаНе начат
П1 1.76X 3.45П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
17:30
Шальке-04Не начат
П1 1.69X 3.5П2 5.4
Боруссия Д
19:30
ГертаНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8.2
Байер
21:30
МайнцНе начат
П1 1.92X 3.65П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
4 - 3 4 3
ЛилльЗавершен
Труа
0 - 0 0 0
Монпелье1 тайм
П1 4.1X 3.05П2 2.12
Брест
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
П1 3.9X 2.9П2 2.24
Ренн
0 - 0 0 0
Клермон1 тайм
П1 1.78X 2.98П2 6.6
Лорьян
1 - 0 1 0
Аяччо1 тайм
П1 1.3X 4.8П2 14
Ланс
19:05
НантНе начат
П1 1.55X 4.2П2 6.4
Тулуза
22:45
МарсельНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.94
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"Торпедо" интересуется игроком софийского ЦСКА Морено. Стороны пока не договорились о стоимости футболиста

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Столичное "Торпедо" проявляет интерес к форварду софийского ЦСКА Брайану Морено, однако клубы пока не могут договориться о стоимости перехода.
Фото: ЦСКА София
Как сообщает источник, "Торпедо" заинтересовано в услугах 23-летнего бомбардира болгарского ЦСКА Брайаном Морено, но клубам пока не удалось согласовать сумму трансфера. Софийский клуб хочет выручить за футболиста 2,5 млн евро, "автозаводцы" надеются потратить на Морено на миллион меньше.

Колумбийский нападающий Брайан Морено выступает за ЦСКА София с января 2022 года. В этом сезоне он сыграл за клуб в 26 матчах во всех соревнованиях, забил 9 мячей и отдал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

По итогам осенней части РПЛ "Торпедо" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав всего 6 очков в 17 турах.

Источник: Metaratings


Морено Торпедо ЦСКА София Российские трансферы
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