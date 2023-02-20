- На сегодняшний день клуб не имеет никаких долгов и никаких неисполненных финансовых обязательств. Претензий со стороны кого-либо тоже нет. Клуб устойчив в финансовом плане, это позволяет нам в рамках годового бюджета аккуратно проводить работу по селекции и развитию команды. С одной стороны, живем по средствам, с другой - у нас нет каких-то отягчающих финансовых обстоятельств. Кредит, который "Локомотив" не так давно брал у ВТБ? Кредит погашен, - передает слова Нагорных "СЭ".
Московский "Локомотив" по итогам осенней части текущего сезона занимает 14 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне стыковых матчей. "Железнодорожники" набрали 13 очков в 17 матчах, что дает им преимущество в 1 очко перед идущими в зоне прямого вылета "Химками", отставание красно-зеленых от занимающего 12 строчку, которая гарантирует сохранение прописки в РПЛ, "Пари Нижнего Новгорода" составляет 6 очков.
Расходы "Локомотива" на приобретение новых игроков в текущее трансферное окно составляют на данный момент 5,4 миллиона евро, сумма полученных от трансферов доходов - 800 тысяч евро.
Нагорных: на сегодняшний день "Локомотив" не имеет никаких долгов, клуб устойчив в финансовом плане
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал финансовую обстановку в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"