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Канчельскис: российский футбол - хаос, все делают так, как хотят руководители, берут деньги с игроков, агентов. Жулики!

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Экс-полузащитник "МЮ" и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о ситуации в российском футболе.
Фото: "Чемпионат"
- Российский футбол - хаос, это однозначно. Почему? Давайте не будем обманывать сами себя. Все делают так, как хотят руководители. Так быть не должно! Руководитель должен платить деньги, а тренер - давать результат. ...Они берут с футболистов деньги! Если начну называть имена, опять стану антигероем, будут говорить, что я обманываю. Вы их фамилии все знаете, поэтому пускай они понизят тон и закроют рот! Они берут деньги с футболистов, агентов и обманывают родителей, игроков. Все эти люди - полные жулики! Фамилий я знаю много. Их накажет футбольный бог! А он существует. Придет время, и я скажу про них правду. Торопиться не надо! - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

Ранее 54-летний Андрей Канчельскис, который в годы игровой карьеры выступал за британские "Манчестер Юнайтед", "Эвертон" и "Глазго Рейнджерс", а в качестве главного тренера работал в России с "Торпедо-ЗИЛ", "Уфой" и московским "Солярисом", заявлял, что матчи сборной России на домашнем Чемпионате мира-2018 являются купленными.

Напомним, что на мундиале 2018 года сборная России под руководством главного тренера Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, при этом оба матча нашей команды в плей-офф завершились сериями пенальти. В 1/8 финала российские футболисты выбили сборную Испанию после ничьей 1:1, в 1/4 финала уступили сборной Хорватии после ничьей 2:2. На групповом этапе сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0), победила Египет (3:1) и крупно проиграла Уругваю (0:3).

Канчельскис: настоящая народная команда - не "Спартак"!

Канчельскис: сборная России купила все игры на ЧМ-2018. Нас тянули за уши, со временем эта пена выйдет наружу

"Там работают дилетанты и жулики". Канчельскис рассказал, за что любит "Спартак"


Канчельскис
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